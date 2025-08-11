34 C
Prizren
E hënë, 11 Gusht, 2025
type here...

LajmeSiguri

Tre të ndaluar dhe dy aktakuza nga Prokuroria Themelore në Prizren brenda 24 orëve

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren njofton se gjatë 24 orëve të fundit, me urdhër të prokurorit janë ndaluar tre persona të dyshuar, si dhe është parashtruar një kërkesë për caktimin e arrestit shtëpiak kundër një personi.

Po ashtu, nga kjo prokurori janë ngritur dy  aktakuza kundër dy personave për vepra të ndryshme penale, raporton PrizrenPress.

“Në 24 orët e fundit, me urdhër të prokurorit, janë ndaluar tre persona të dyshuar, është parashtruar një kërkesë për caktim të arrestit shtëpiak kundër një personi, ndërsa janë ngritur dy aktakuza kundër dy personave për vepra të ndryshme penale”, bëhet e ditur nga Prokurori i Shtetit./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Vrasja me thikë në Prizren: I riu u ther në gjoks

Më Shumë

Lajme

Super-nënkalimi 8 milionësh i Malishevës përurohet në mënyrë të veçantë

Sot në Malishevë është përuruar super-nënkalimi i ri i cili kushtoi rreth 8 milionë euro. Qytetarë të shumtë, të prirë nga kreu i Nismës, Fatmir...
Fokus

PDK prezanton listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit

Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka bërë publike listën e kandidatëve për Kuvendin e Komunës së Prizrenit për zgjedhjet lokale që do të mbahen...

Pse nuk i kuptoj biznesmenët e Shqipërisë

“Superlungs” i rock-ut, Terry Reid – vokalisti që refuzoi Led Zeppelin dhe Deep Purple – ndahet nga jeta në moshën 75-vjeçare

I nxehti afrikan sot, temperaturat deri në 37 gradë Celsius

Arrestimi i kolonelit Nexhmi Krasniqi, Sveçla: Nuk ka vend për kriminelë në radhët e Policisë së Kosovës

Mërgata plaçkitet, inspektorët në pushim!

Tre të ndaluar dhe 5 aktakuza brenda një dite në Prizren

Mbi 295 mijë euro borxhe në lagjen “Bajram Curri” të Prizrenit – “Hidroregjioni Jugor” apelon për pagesën e faturave të ujit

Komuna e Rahovecit u bën thirrje fermerëve të dorëzojnë kërkesat për vlerësim të dëmeve nga breshëri

Malisheva drejt binjakëzimit me Staten Island në ShBA

Gjatë punimeve në oborr gjen një granatë dore, ekipi i deminimit i FSK e tërheq mjetin në Sllapuzhan të Suharekës

Kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu, konfirmon arrestimin e ish-drejtorit rajonal të Policisë

OVL-UÇK në Prizren organizon transport për protestën kundër Gjykatës Speciale – nisja nga “Sezai Surroi”

Dy shtetas të Shqipërisë arrestohen në Vërmicë, paguan derivate me para të falsifikuara

Aksident trafiku me të lënduar në Krushë të Madhe

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne