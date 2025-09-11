Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

Në kuadër të aktiviteteve për nisjen e vitit të ri shkollor, Drejtoresha e Arsimit në Komunën e Prizrenit, Luljeta Veselaj-Gutaj, ka realizuar një vizitë zyrtare në Medresenë “Alauddin”, paralelja në Prizren.
Gjatë vizitës, ajo u prit nga koordinatori i institucionit, prof. Almedin Eupi, si dhe nga stafi arsimor, me të cilët zhvilloi një takim të frytshëm për të diskutuar përgatitjet dhe sfidat e vitit të ri akademik.
Vizita u cilësua si një takim i rëndësishëm, ku znj. Veselaj-Gutaj vlerësoi lartë angazhimin e stafit pedagogjik në edukimin e brezave të rinj, duke theksuar rëndësinë e përçimit të dijes, etikës dhe vlerave shoqërore.
“Medreseja ‘Alauddin’ ka një rol të veçantë në formimin arsimor dhe moral të nxënësve. Përkushtimi i stafit është për t’u admiruar dhe mbështetja institucionale do të vazhdojë,” u shpreh ajo gjatë takimit.
