Prizreni përfiton internet publik falas përmes projektit evropian WiFi4WB

By admin

Kryetari i  Prizrenit, Shaqir Totaj, ka bërë të ditur se Komuna e Prizrenit është përzgjedhur për të përfituar nga iniciativa WiFi4WB, që do të sjellë internet publik falas për qytetarët.

Totaj tha se kjo iniciativë financohet bashkërisht nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria e Republikës Federale të Gjermanisë, përmes projektit EU4Digital, ndërsa implementimi do të bëhet nga Vala – Telekomi i Kosovës.

 

“Jam i lumtur ta ndaj lajmin e mirë të përzgjedhjes si përfitues të kësaj iniciative. Urime qytetarëve të Prizrenit!”, shkroi Totaj në një postim në rrjetet sociale.

Drejtoresha e Arsimit në Prizren vizitoi Medresenë “Alauddin”

