Prizren
E enjte, 11 Shtator, 2025
Mbi 7 mijë ulëse te stadiumi i Prizrenit

Përmes një postimi në llogaritë e tij të rrjeteve sociale, Hajrulla Çeku, ka bërë të ditur se ka nënshkruar kontratën, ndërsa ka bërë të ditur edhe kapacitetin e ulëseve që do t’i ketë stadiumi i renovuar në qytetin e Prizrenit.

Ministri i MKRS-së, Hajrulla Çeku, ka theksuar se stadiumi i Prizrenit do të jetë i kategorisë 2 me standarde të UEFA-së dhe se sot ka nënshkruar kontratën për nisjen e punimeve aty.

Rinovimi i stadiumit të Prizrenit parashikon që stadiumi aktual të rritet dhe të bëhet me kapacitet prej 7 mijë e 750 ulëseve. Investimi që MKRS do ta bëj në stadiumin e Prizrenit kap shifrën e 12 milionë eurove.

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian
Dogana e Kosovës zbulon mall me origjinë të pasaktë në Vërmicë, nis procedura kundërvajtëse

Opinione

Kosovarët s’i kanë faj Edi Ramës për dështimin

Nuk kanë faj turistët nga Kosova apo shqiptarët e Maqedonisë e diasporës për ndotjen e bregdetit shqiptar, siç i akuzon kryeministri i Shqipërisë. Shteti...
Lajme

Gruaja në Rahovec denoncon burrin për dhunë psikologjike – arrestohet i dehur

Një rast i dhunës në familje është raportuar herët në mëngjesin e sotëm në Rahovec, ku një grua ka denoncuar bashkëshortin e saj për...

Suhareka bëhet kryeqendra e teatrit për pesë net me radhë

Rruga që lidhë fshatrat e Prizrenit me Mamushën, sfidë për banorët

Nis festivali i rrushit në Rahovec, “Hardh Fest” – Flet Latifi

Malisheva organizon homazhe dhe zbulim pllake përkujtimore për Hajdin Berishën

37 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Driton Selmanaj i LDK-së shpalos vizionin për zhvillimin e Prizrenit

Të shtëna me armë zjarri në Prizren

Familja Gashi në Mleqan të Malishevës merr çelësat e shtëpisë së re

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian

Gjoni Palokaj drejt titullit në OKTAGON MMA — Lufta kryesore në Hannover më 13 shtator

ATK shënon rritje të qëndrueshme të të hyrave në periudhën janar-gusht 2025

Etrit Hoti, 2-shi i Vetëvendosjes garon për Kuvendin Komunal të Rahovecit

Rexhaj i VV-së thotë se Gjykata Kushtetuese s’bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend

Zbulime të reja arkeologjike në Kastërc të Suharekës

