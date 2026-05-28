Liria me njoftim për tifozët: Sektori lindor i dedikuar për përkrahësit në Klinë

Liria ka dalë me një njoftim zyrtar për tifozët para ndeshjes së rëndësishme ndaj Dinamos në playoffin e Ligës së Parë të Kosovës.
Klubi ka bërë të ditur se sektori lindor i stadiumit “18 Qershori” në Klinë është i dedikuar për tifozët e Lirisë, duke kërkuar respektim të organizimit dhe disiplinë në hyrje.
“Të nderuar tifozë, ju njoftojmë se sektori lindor i stadiumit ‘18 Qershori’ në Klinë është i dedikuar për klubin tonë dhe për tifozët tanë”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.
Në vazhdim, klubi ka bërë thirrje që tifozët të paraqiten me kohë në stadium për të shmangur grumbullimet dhe vonesat para hyrjes.
“Lusim të gjithë që të respektojnë këtë organizim dhe të paraqiten në stadium me kohë, në mënyrë që të shmangen vonesat dhe grumbullimet e panevojshme para hyrjes”, thekson klubi.
Në fund, Liria ka falënderuar tifozët për përkrahjen e vazhdueshme në këtë fazë vendimtare të sezonit./PrizrenPress.com/
