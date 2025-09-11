22.7 C
Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash pajiset me mjete teknike falë KFOR-it Italian

By admin

Shërbimi i Zjarrfikësve në Dragash është pajisur dje me një kontingjent të ri mjete teknike, të cilat do të rrisin efikasitetin dhe cilësinë e shërbimeve për qytetarët.

Pajisjet u siguruan falë kontributit të CIMIC-ut Italian të KFOR-it, raporton PrizrenPress.

Në ceremoninë e dorëzimit, kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, mirëpriti Komandantin e KFOR-it nga Komanda Rajonale Perëndim, Kolonel Lorenzo Mangia.

“Gjatë takimit, diskutuam edhe për çështje të tjera të rëndësishme që lidhen me bashkëpunimin ndërmjet Komunës së Dragashit dhe KFOR-it”, deklaroi ai./PrizrenPress.com

