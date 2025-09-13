Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

Dy persona janë kapur duke kryer punime pa leje, duke uzurpuar dhe dëmtuar një pronë publike në fshatin Dedaj të Hasit . Ngjarja është raportuar dje, ndërsa autoritetet kanë ndërhyrë menjëherë për të ndaluar veprimtarinë e dyshuar të paligjshme.
KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1140448964642480
Punimet po kryheshin nga një kompani, e cila kishte angazhuar një eskavator dhe një kamion të tipit Mercedes-Benz për të ndërhyrë në pronën që nuk ishte në pronësi të tyre. Veprimet janë cilësuar si uzurpim dhe dëmtim i pronës publike.
Të dyshuarit janë identifikuar si personat përgjegjës për këtë ndërhyrje. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, mjetet e punës janë sekuestruar dhe janë dërguar në Nënstacionin Policor në Zhur.
Ata janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa ndaj tyre është iniciuar rast penal për veprat “Uzurpim i pronës publike” dhe “Dëmtim i pronës publike”.
Hetimet për rastin janë në zhvillim e sipër dhe pritet që organet kompetente të sqarojnë rrethanat e plota të ngjarjes./Sinjali
