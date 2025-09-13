20.7 C
Punime të paligjshme në tokë publike – sekuestrohen eskavatori dhe kamioni në Dedaj të Hasit

By admin

Dy persona janë kapur duke kryer punime pa leje, duke uzurpuar dhe dëmtuar një pronë publike në fshatin Dedaj të Hasit . Ngjarja është raportuar dje, ndërsa autoritetet kanë ndërhyrë menjëherë për të ndaluar veprimtarinë e dyshuar të paligjshme.

KLIKO VIDEON:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/1140448964642480

Punimet po kryheshin nga një  kompani,  e cila kishte angazhuar një eskavator dhe një kamion të tipit Mercedes-Benz për të ndërhyrë në pronën që nuk ishte në pronësi të tyre. Veprimet janë cilësuar si uzurpim dhe dëmtim i pronës publike.

Mund të jetë një imazh i 1 person dhe teksti

Të dyshuarit janë identifikuar si personat përgjegjës për këtë ndërhyrje. Me urdhër të Prokurorit të Shtetit, mjetet e punës janë sekuestruar dhe janë dërguar në Nënstacionin Policor në Zhur.

Ata  janë liruar në procedurë të rregullt, ndërsa ndaj tyre është iniciuar rast penal për veprat “Uzurpim i pronës publike” dhe “Dëmtim i pronës publike”.

Hetimet për rastin janë në zhvillim e sipër dhe pritet që organet kompetente të sqarojnë rrethanat e plota të ngjarjes./Sinjali

Mund të jetë një imazh i 1 person dhe teksti

