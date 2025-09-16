Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren

Nisma Socialdemokrate në Prizren ka njoftuar se sot do të mbajë hapjen zyrtare të fushatës zgjedhore në këtë qytet, me një ngjarje publike që do të zhvillohet në orën 18:00, në lokacionin n’Kej të Shatërvanit.
Në këtë organizim, kandidatja e Nismës për kryetare të Komunës së Prizrenit, Albulena Balaj-Halimaj, do të bëjë shpalosjen e programit zgjedhor, ndërsa gjatë mbrëmjes do të prezantohen edhe kandidatët për Kuvendin Komunal të Prizrenit.
Sipas Nismës Socialdemokrate, kjo ngjarje paraqet një mundësi për qytetarët që të njihen nga afër me vizionin politik dhe ofertën zgjedhore të këtij subjekti për zgjedhjet lokale që po afrohen.
