26.9 C
Prizren
E martë, 16 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Nderohen me pulla postare atdhetarët Musa Shehzade dhe Metush Krasniqi

By admin

 

Bëhet e ditur se ky emision i pullave postare nderon dy figura që zënë vend të veçantë në historinë shqiptare, të cilët edhe pse vepruan në kohëra të ndryshme, kontribuuan për të njëjtin qëllim, lirinë e vendit dhe respektimin e të drejtave të popullit shqiptar.

Musa Shehzade (1870–1945) ka lënë gjurmë të thella në jetën politike, ushtarake dhe shoqërore të kohës së tij. Në vitin 1941, Musa Shehzade u emërua prefekti i parë i Prizrenit. Ai ishte kryetar i parë i Kuvendit Themelues të Lidhjes së Dytë të Prizrenit, më 16 shtator 1943. Si themelues dhe drejtues i saj, ai pati një rol vendimtar në organizimin politik dhe ushtarak për mbrojtjen e të drejtave shqiptare.

 Metush Krasniqi (1928–1986) ishte një veprimtar i paepur i çështjes kombëtare shqiptare dhe pjesëmarrës aktiv në politikën ilegale në Kosovë nga vitet ’50 deri në vdekjen e tij. Ai u burgos pesë herë për veprimtarinë e tij patriotike. Aktiviteti i tij u intensifikua pas vitit 1957, kur ai luajti rol kyç në organizime ilegale, duke i mobilizuar shqiptarët për të drejtat e tyre. Në vitet ’70 u zhvendos në Prishtinë, ku vazhdoi përpjekjet për sensibilizimin politik dhe organizimin e të rinjve.

Kontributi i Musa Shehzades dhe Metush Krasniqit mbetet një thesar i çmuar për brezat që vijnë. Veprimtaria e tyre patriotike, guximi dhe vendosmëria për të mbrojtur interesat kombëtare i bëjnë ata burime frymëzimi dhe krenarie për mbarë kombin shqiptar.

Emisioni përbëhet nga dy pulla postare dhe Zarfi i Ditës së Parë (ZDP), ndërkaq në qarkullim postar do të jetë deri në konsumim të plotë,

Marketing

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
Nisma Socialdemokrate hap sot fushatën zgjedhore në Prizren
Next article
Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Më Shumë

Fokus

Zbulohen substanca narkotike në pikën kufitare në Vërmicë, i dyshuari dorëzohet në DHTN Prizren

Dogana e Kosovës njofton se më datë 11 shtator 2025, rreth orës 09:30, në pikën kufitare në Vërmicë, gjatë kontrolleve rutinore, zyrtarët doganorë në...
Sport

Prizreni kërkon pikët e plota të para në Suharekë

Nesër, në orën 15:00, FC Prizreni udhëton drejt Suharekës për t’u përballur me KF Suhareka në kuadër të xhiros së 7-të të Raiffeisen Ligës...

Sekuestrohen katër armë në Prizren dhe Dragash

Nënshkruhen kontratat për dhurimin e pajisjeve për përfituesit e Komunës së Prizrenit

Smajl Latifi: Jemi të parët në Kosovë për përmbushjen e premtimeve zgjedhore

2005 tiketa dhe 47 aksidente të regjistruara në 24 orët e fundit në Kosovë

Rahoveci për herë të dytë apo Kastrioti për herë të parë

Rexhaj i VV-së thotë se Gjykata Kushtetuese s’bën në asnjë formë të devijoj vullnetin politik të votimit në Kuvend

60 vite nga “Yesterday” – Kënga e kompozuar në gjumë nga Paul McCartney

Defekt në stacionin e pompave, disa fshatra të Prizrenit pa ujë të pijshëm

Arkivi me 90,000 artikuj i këngëtarit legjendar hapet të shtunën

Suhareka dhe Oda e Arkitektëve nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi për zhvillim urban

Abrashi: Totaj e përdori biçikletën si imazh publik, ndërkohë që bleu veturë luksoze me zero kilometra

Arrestohet një person në Prizren, dyshohet për korrupsion dhe mashtrim në prokurim publik

20-shi i LDK-së, Dr. Fejzë Kabashi, zotohet se do t’i mbështesë shtresat në nevojë – 300 shtëpi të reja në katër vitet e ardhshme

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne