Lajme

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Lajmin e ka bërë të ditur vetë Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili theksoi rëndësinë jetike të këtij projekti për shëndetin publik:

“Për herë të parë, pas shumë dekadash, Prizrenit po ia sjellim Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare – projekt i domosdoshëm, i cili do ta lehtësojë ndjeshëm qasjen e qytetarëve në shërbime shëndetësore cilësore dhe të shpejta” – tha Totaj.

Duke folur për dinamikën e punimeve, kryetari shtoi:

“Po punojmë me intensitet 24 orë në ditë për ta finalizuar ndërtimin e QKMF 2 sa më parë. Rritja e popullsisë dhe kërkesat e qytetarëve na kanë shtyrë të veprojmë me urgjencë e përkushtim maksimal”.

 

Qendra e re do të jetë e pajisur me infrastrukturë moderne dhe staf profesional, me qëllim që t’i përmbushë standardet më të larta të ofrimit të kujdesit parësor shëndetësor.

“QKMF 2 nuk është vetëm një ndërtesë e re – është simbol i përkushtimit tonë ndaj shëndetit të qytetarëve. Me këtë investim, po e bëjmë Prizrenin qytet më të sigurt dhe më të kujdesshëm për çdo familje” – përfundoi Totaj.

Ky investim shënon një hap të rëndësishëm në drejtim të zgjerimit të kapaciteteve shëndetësore në Prizren dhe është pjesë e vizionit të Komunës për një sistem shëndetësor më të drejtë, efikas dhe të qasshëm për të gjithë.

Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin
Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri

