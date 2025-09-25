24.9 C
Prizren
E enjte, 25 Shtator, 2025
Prizren, nisin punimet për heqjen e shtyllës elektrike në Transit të Ri

By admin

Në Prizren kanë nisur sot punimet për largimin e shtyllës elektrike në zonën e Transitit të Ri, e cila prej kohësh ka paraqitur pengesë për qarkullimin e automjeteve.

Gjatë ditës janë realizuar punimet për heqjen e kabllove, ndërsa nesër pritet të bëhet edhe largimi i plotë i shtyllës.

Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

