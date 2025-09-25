24.9 C
Prizren
Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin

Seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit, e thirrur për të shqyrtuar çështjen e buxhetit, është anuluar pasi mungoi kuorumi i nevojshëm për zhvillimin e saj.

Pavarësisht thirrjes së kryesueses së Kuvendit, një numër i konsiderueshëm i asamblistëve nuk ishin të pranishëm në sallë, duke pamundësuar vazhdimin e punimeve.

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren
Totaj: Pas disa dekadash, Prizreni po bëhet me Qendrën e Dytë të Mjekësisë Familjare

Kryetari Muharremaj fton qytetarët e Suharekës të marrin pjesë në parakalimin e “Festarit”

Festivali tradicional i Suharekës, "Festari", ka filluar më 15 shtator dhe do të mbyllet më 20 shtator, duke ofruar aktivitete kulturore dhe argëtuese për...
Lajme

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Kandidati për Asamblenë Komunale nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Tefik Tarashaj, ka prezantuar zotimin e tij të parë publik në kuadër...

Futbolli i zemrës zbarkon në Prizren

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

Nisma hap fushatën në Suharekë, premton frymë të re qeverisëse

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

Muharremaj: Gratë e Suharekës kanë dëshmuar se përfaqësimi i tyre në institucione nuk është vetëm një numër, por vlerë e veçantë për shoqërinë

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Ngritet aktakuzë ndaj personit që vodhi mbi 3 kg ari në një argjendari në Prizren

Kurti dhe Abrashi zhvillojnë takim me banorët e Zhurit

Deputetja Duda Balje në përkrahje të Shaqir Totajt: Kryetari është jaran dhe shok i madh i boshnjakëve

Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

Rahoveci starton sezonin me fitore bindëse ndaj Vushtrrisë

Liridon Leci pritet të zyrtarizohet trajner i ri i Lirisë

