14 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Arrestohet një burrë në Prizren, iu gjet drogë

By admin

Një burrë është arrestuar në Prizren, pasi Policia i gjeti dhe i sekuestroi marihuanë, 395 euro të gatshme, grinder, telefon dhe veturë.

 

Sipas Policisë, rasti ka ndodhur në rrugën “Evlija Qelebij”.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i janë gjetur dhe sekuestruar 20.17 gram substancë narkotike e llojit marihuanë, 395€, një grinder, një telefon mobil dhe një veturë. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin e 24-orësh të PK-së.

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Previous article
“Ec Ma Ndryshe”: Drini i Bardhë nën kërcënim, kërkohet veprim urgjent për shpëtimin e tij
Next article
Vdekja e punëtorit në Suharekë/ Arrestohen dy persona

Më Shumë

Fokus

Punime në rrugën “Agim Shala”, të enjten bllokohet përkohësisht Transiti i Ri në Prizren

Drejtoria e Shërbimeve Publike njofton qytetarët se të enjten, më 25 shtator 2025, nga ora 06:00 deri në 12:00, do të zhvillohen punime për...
Kulture

`Malësori` nga Gjonaj i Hasit prezanton veshjen hasjane në Zvicër

Kryetari i Shoqatës Kulturo-Artistike “Malësori”, Haziz Hodaj, ka bërë të ditur se shoqata është ftuar të marrë pjesë në një Festival Ndërkombëtar prestigjioz në...

Drini i Bardhë rikthehet në Gjonaj

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Policia e Trafikut në Prizren mban ligjërata për sigurinë rrugore në shkolla fillore

Matoshi: Gara e fortë për Prizren, Totaj ka kundërkandidat të fortë

Dhunohet një grua në Malishevë

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

Vjedhje e rëndë në Caparc të Prizrenit, hajnat grabisin stoli ari me vlerë mbi 20 mijë euro

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

“Prizreni – Poezia – Tetova”: Poezia bashkoi krijuesit shqiptarë

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Liridon Leci emërohet trajner i ri i Lirisë së Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne