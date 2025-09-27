15.8 C
Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

Prizreni ka arritur edhe një fitore të rëndësishme në Raiffeisen Ligën e Parë, duke mposhtur në transfertë Rilindjen 74 me rezultat 0-2, raporton PrizrenPress.

Hero i ndeshjes ishte Armend Kryeziu, i cili realizoi dy gola, duke vulosur fitoren e dytë radhazi për skuadrën prizrenase.

Kjo fitore vjen pas suksesit në fundjavë ndaj Dinamos së Ferizajt në stadiumin “Përparim Thaçi”, ku Prizreni shënoi fitoren e parë të sezonit.

Me këtë seri pozitive, skuadra nga Prizreni po konfirmon rritjen e formës dhe ambicien për të qenë një prej pretendentëve seriozë në këtë edicion të Ligës së Parë.

