Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

Një punëtor i fabrikës “NewBalkan” në Suharekë ka humbur jetën dje pasi që është lënduar aksidentalisht gjatë orarit të punës.
Viktima me inicialet M.D., dyshohet se është goditur nga një pjesë metalike e një vinçi.
Lidhur me këtë, tashmë janë arrestuar dy persona.
Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi bëri të ditur për teve1.info se dje pas intervistimit dy të dyshuarit me aktvendim të prokurorit përgjegjës janë ndaluar për 48 orë. /teve1.info
