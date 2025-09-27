15.8 C
Prizren
E shtunë, 27 Shtator, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohen dy persona për vdekjen e 50-vjeçarit në vendin e punës në Suharekë

By admin

Një punëtor i fabrikës “NewBalkan” në Suharekë ka humbur jetën dje pasi që është lënduar aksidentalisht gjatë orarit të punës.

Viktima me inicialet M.D., dyshohet se është goditur nga një pjesë metalike e një vinçi.

Lidhur me këtë, tashmë janë arrestuar dy persona.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi bëri të ditur për teve1.info se dje pas intervistimit dy të dyshuarit me aktvendim të prokurorit përgjegjës janë ndaluar për 48 orë. /teve1.info

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni fiton sërish – me dopietën e Kryeziut

Më Shumë

Fokus

Komuna e Prizrenit publikon listën e përfituesve të druve të zjarrit dhe pakove ushqimore

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim ka shpallur listat e përfituesve për dy kategori të mbështetjes sociale për vitin 2025: shpërndarjen e druve të...
Fokus

Në Prizren shënohet Dita Ndërkombëtare e Paqes nga fëmijët

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Paqes, e cila festohet çdo vit më 21 shtator nga Kombet e Bashkuara, sheshi historik i Shadërvanit në...

Largohet shtylla elektrike rreth 25 metra e lartë nga “Transiti i ri” në Prizren

Rrëfimi i Bekim Fehmiut pas xhirimeve të serialit të famshëm televiziv “Odisea” (1968)

67 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Gazzetta dello Sport: Zhegrova pritet të startojë për Juventusin nesër

Vjollca Kuzhnini, kandidatja e AAK-së për Kuvendin e Prizrenit, zhvilloi aktivitete në kuadër të fushatës zgjedhore

Automjete ushtarake shihen duke hyrë në Prizren, transportohen me kamionë nga Turqia

IPK publikoi Raportin e inspektimit “Vlerësimi i performancës së Stacionit Policor të Prizrenit”

Drini i Bardhë shpartallon Dukagjinin

Fillojnë punimet për shtegun e këmbësorëve drejt Kalasë së Prizrenit

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Prizreni dhe Kukësi drejt thellimit të bashkëpunimit ndërkufitar

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

50 vite në malet e Sharrit, bariu Ismet Ademi me marakun e Përparim Hasanit

Prizreni – Zemra historike dhe kulturore e Kosovës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne