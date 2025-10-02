Policia e Kosovës bashkohet në marshin sensibilizues kundër kancerit të gjirit në Prizren

Policia në Prizren mori pjesë në marshin sensibilizues për vetëdijesimin e grave në luftën kundër kancerit të gjirit.
Ky marsh u mbajt nën moton “Guxim, shpresë, jetë – Ecim së bashku”, i cili nisi nga QKMF dhe përfundoi në sheshin e Lidhjes.
Në këtë ceremoni morën pjesë zyrtarë institucionalë, përfaqësues të organizatave lokale, si dhe gra të prekura nga kanceri i gjirit.
Ky aktivitet u organizua nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Prizren, në bashkëpunim me organizatën joqeveritare “Gratë Burrnesha”.
