Policia e Kosovës bashkohet në marshin sensibilizues kundër kancerit të gjirit në Prizren

By admin

Ky marsh u mbajt nën moton “Guxim, shpresë, jetë – Ecim së bashku”, i cili nisi nga QKMF dhe përfundoi në sheshin e Lidhjes.

Në këtë ceremoni morën pjesë zyrtarë institucionalë, përfaqësues të organizatave lokale, si dhe gra të prekura nga kanceri i gjirit.

Ky aktivitet u organizua nga Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) në Prizren, në bashkëpunim me organizatën joqeveritare “Gratë Burrnesha”.

