13.3 C
Prizren
E diel, 28 Shtator, 2025
type here...

Sport

Gzim Hasi emërohet trajner i ekipit U19 të Prizrenit

By admin

FC Prizreni ka njoftuar sot emërimin e trajnerit prizrenas Gzim Hasi në krye të ekipit të moshave U19, raporton PrizrenPress.

Nga klubi theksojnë se ky është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e talenteve të rinj dhe rritjen e nivelit të akademisë.

“Me përvojën e tij të gjatë dhe kontributin e madh në zhvillimin e futbollit në qytetin tonë, jemi të bindur se trajneri Hasi do të sjellë profesionalizëm, disiplinë dhe vizion për rritjen e talenteve të rinj të FC Prizrenit”, thuhet në njoftimin e klubit.

FC Prizreni i ka uruar mirëseardhje trajnerit Hasi në familjen bardhekaltër dhe i ka dëshiruar suksese në aventurën e re me ekipin U19./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun
Next article
Shtetasja gjermane gjendet pa shenja jete në një hotel në Prizren

Më Shumë

Lajme

Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari në Komunën e Suharekës ka shpallur thirrjen publike për aplikim në kuadër të programit për mbështetje të...
Fokus

Arrestohet i dënuari me 1 vit e 20 ditë burg në Prizren

Policia e Prizrenit ka arrestuar të enjten Sh. D., 54 vjeç, nga Prizreni, i cili ishte në kërkim për vuajtjen e një dënimi me...

Liria uron Bashkimin për ndeshjen historike evropiane

Çollaku: Gara në Prizren më specifike, pres balotazh

Artan Abrashi në takim me gratë prizrenase – Iu bashkohet Albulena Haxhiu dhe motra e artistit të madh, Bekim Fehmiu

“Check-In Festival”, muzika elektronike dhe Rock “ndezin” kryeqytetin

LDK në Malishevë premton ujë të pijshëm, energji dhe investime në bujqësi

Arrestohet një burrë në Prizren, iu gjet drogë

Ballkani fiton derbin ndaj Dritës

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Totaj: E rikthyem Grantin e Performancës pas shumë vitesh si rezultat i punës

Përpjekja e fshatarëve të Greikocit për zhdukjen e analfabetizmit (1928–1956)

Drini i Bardhë pëson humbjen e parë të sezonit

“Ec Ma Ndryshe”: Drini i Bardhë nën kërcënim, kërkohet veprim urgjent për shpëtimin e tij

Dhunohet një grua në Malishevë

Nuk ka kuorum, dështon seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit Komunal të Prizrenit për buxhetin

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne