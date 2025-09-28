13.3 C
Prizren
E diel, 28 Shtator, 2025
Sport

Ballkani fiton bindshëm në Lipjan, afrohet me kreun

By admin

Ballkani ka arritur një tjetër fitore të rëndësishme në kuadër të javës së shtatë të Superligës së Kosovës.

Në ndeshjen e zhvilluar në stadiumin “Sami Kelmendi” në Lipjan, suharekasit nuk hasën vështirësi përballë Prishtinës së Re, duke triumfuar me rezultat të pastër 0-3, raporton PrizrenPress.

Ky sukses e çon Ballkanin në kuotën e 15 pikëve, vetëm një më pak se lideri aktual i kampionatit, Prishtina. Nga ana tjetër, Prishtina e Re mbetet në pozitën e nëntë të tabelës me gjashtë pikë, duke shtuar presionin për rezultatet në javët e ardhshme.

Me këtë formë, Ballkani konfirmon se mbetet një nga pretendentët kryesorë për titullin e këtij sezoni./PrizrenPress.com

Malisheva përmbys gjithçka në Skenderaj – nga 3:1 në 3:4 ndaj Drenicës
Gzim Hasi emërohet trajner i ekipit U19 të Prizrenit

