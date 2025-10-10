12.1 C
Prizren
E shtunë, 11 Tetor, 2025
Lajme

Institucionet e Suharekës bashkëpunojnë për parandalimin e dhunës në familje

By admin

Në Komunën e Suharekës u zhvillua takimi i tretë i Mekanizmit Kundër Dhunës në Familje për këtë vit, me qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe rritjen e vetëdijesimit qytetar për parandalimin e dhunës.

Në takim mori pjesë nënkryetarja e komunës, Mhirije Suka, e cila theksoi rëndësinë e koordinimit mes institucioneve për mbrojtjen e viktimave dhe parandalimin e rasteve të dhunës në familje.

Koordinatorja e mekanizmit, Habibe Bytyqi, prezantoi analizën e rasteve të raportuara gjatë nëntëmujorit të parë të vitit 2025, duke nënvizuar përkushtimin e institucioneve në trajtimin dhe adresimin e këtyre situatave.

Gjatë diskutimeve u evidentuan mënyra të reja për përmirësimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe për forcimin e vetëdijes qytetare mbi rëndësinë e parandalimit të dhunës në familje.

Prokuroria dhe policia e Prizrenit i bashkërendojnë veprimet për zgjedhje
Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Artan Abrashi takohet me qytetarët në ‘Ortakoll’

Kryeministri Albin Kurti dhe kandidati për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, u pritën mbrëmë nga banorët e lagjes 'Ortakoll'. Artan Abrashi tha se përkrahja që...
