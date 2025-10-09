Hazer Shala, kandidati i PDK-së me numër 26 për asamblenë e Prizrenit

Ish-profesori shumë vjeçar i arsimit dhe ish-drejtori për tri dekada, Hazer Shala iu është bashkuar listës zgjedhore të PDK-së, në zgjedhjet komunale të 12 tetorit.
Shala garon me numrin 26 në listën zgjedhore që udhëhiqet nga kandidati për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj.
Njoftimi i plotë i projekteve të kandidatit për asamblist, Hazer Shala:
Të dashur qytetarë të komunës se Prizrenit, me nder dhe përgjegjësi ju njoftoj se në këto zgjedhje lokale, jam kandidat për Kuvendin Komunal të Prizrenit nga radhët e PDK-së.
Gjatë këtyre viteve, angazhimi im për komunitetin nuk ka munguar, për 40 vite punëtor i arsimit dhe afër 3 dekada drejtor shkolle.
? Asfaltimi i rrugëve
? Ndërtimi i Lapidarit për 22 Dëshmorët e UÇK-së
? Shkolla e re për fëmijët tanë
? Kanalizimi i ujërave të zeza
? Rregullimi i rrugëve të brendshme me kubëza betoni
? Ndërtimi i mbi 10 shtëpive për nevojtar
? Shtëpia e Kulturës
? Rregullimi i rrugëve fushore
? Rregullimi i rrjetit dhe shtyllave elektrike
? Ndërtimi i bazenit dhe pompave të ujit të pijes
Bashkë me ju, për Prizrenin që e duam!
Më 12.10.2025, voto PDK – 1??9??1?? ?
Kryetar Shaqir Totaj ?
Hazer J. Shala nr. 2??6???
Përfaqësim me përgjegjësi!
#PDK# PrizreniYnë # ZëriJuajNëKuvend