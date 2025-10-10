12.1 C
Zafir Berisha vazhdon fushatën në lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’: Zëri juaj vendos më 12 tetor

Kandidati i Bashkimit Demokratik për kryetar të Komunës së Prizrenit, Zafir Berisha, ka zhvilluar sot takime me banorët e lagjeve ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’, në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të 12 tetorit.

Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët, Berisha theksoi rëndësinë e pjesëmarrjes aktive në zgjedhje dhe dëgjimit të zërit të qytetarëve në vendimmarrje.

Ai vlerësoi lagjet ‘Ortakoll’, ‘Arbana’ dhe ‘Tabakhane’ si zona me potencial të madh urban dhe njerëz të përkushtuar ndaj qytetit, por që përballen me sfida të përditshme si mungesa e parkingjeve, hapësirave rekreative dhe gjelbra, si dhe ndjenja e përjashtimit nga proceset vendimmarrëse.

“Të nderuar banorë, kjo është dita jonë për të zgjedhur të ardhmen që e meritojmë!”, u shpreh Berisha, duke theksuar se Bashkimi Demokratik synon një qeverisje më të afërt me qytetarët dhe zgjidhje konkrete për problemet e tyre.

