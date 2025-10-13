16.4 C
Prizren/ 4 persona të ndaluar dhe 14 aktakuza për vepra penale

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar për një sërë veprimesh të ndërmarra gjatë ditëve të fundit, që përfshijnë ndalime të personave të dyshuar, kërkesa për masa sigurie dhe ngritje të aktakuzave për vepra të ndryshme penale.

Sipas njoftimit zyrtar, Departamenti i Përgjithshëm ka ndaluar për 48 orë katër persona në dy raste të ndara.

Tre prej tyre dyshohen për mbajtje të paautorizuar të armëve dhe posedim të narkotikëve, ndërsa një tjetër është ndaluar për armëmbajtje pa leje sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Po ashtu, është parashtruar një kërkesë për caktimin e arrestit shtëpiak ndaj një personi të dyshuar për mbajtje të armëve pa leje dhe shkaktim të rrezikut të përgjithshëm.

Në kuadër të veprimeve të saj, Prokuroria ka ngritur 14 aktakuza kundër 18 personave për vepra penale si: lëndim i lehtë trupor, sulm, kanosje, vjedhje e rëndë, ndërtim pa leje, dhunë në familje, posedim i narkotikëve dhe pengim i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare./PrizrenPress.com/

