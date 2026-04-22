Ndahet nga jeta ish eprori i UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi

Ka ndërruar jetë pas një sëmundjeje të shkurtër ish eprori dhe ish kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi.
Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e ka bërë publik në rrjetin social “Facebook”, ish komandanti i UÇK-së, Zafir Berisha, i cili ka vlerësuar lart kontributin e tij në luftën çlirimtare dhe organizimin e celulave të para të UÇK-së në Prizren.
Në reagimin e tij, Berisha ka theksuar se Krasniqi ia kushtoi gjithë jetën çështjes kombëtare dhe qëndroi i palëkundur deri në fund të luftës.
“Emri yt do të kujtohet me respekt, ndërsa vepra jote do të mbetet pjesë e historisë sonë kombëtare. Lavdi jetës dhe angazhimit tënd!”, ka shkruar Berisha./PrizrenPress.com/
