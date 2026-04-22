Ndahet nga jeta ish eprori i UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi

Ka ndërruar jetë pas një sëmundjeje të shkurtër ish eprori dhe ish kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren, Selim Krasniqi.

Lajmin për ndarjen e tij nga jeta e ka bërë publik në rrjetin social “Facebook”, ish komandanti i UÇK-së, Zafir Berisha, i cili ka vlerësuar lart kontributin e tij në luftën çlirimtare dhe organizimin e celulave të para të UÇK-së në Prizren.

Në reagimin e tij, Berisha ka theksuar se Krasniqi ia kushtoi gjithë jetën çështjes kombëtare dhe qëndroi i palëkundur deri në fund të luftës.

“Emri yt do të kujtohet me respekt, ndërsa vepra jote do të mbetet pjesë e historisë sonë kombëtare. Lavdi jetës dhe angazhimit tënd!”, ka shkruar Berisha./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bilanc interesant i përballjeve direkte mes Bashkimit dhe Borës

Më Shumë

Fokus

Prizreni përkujton Alush Kryeziun – 34 vite nga rënia heroike

Familjarë, miq, bashkëveprimtarë, ish-eprorë të lartë të UÇK-së, qytetarë dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme, të dielën në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit, pranë lapidarit...
Fokus

Aksion për lirimin e hapësirave publike në Prizren, paralajmërohen masa ndëshkuese

Drejtoria Komunale e Inspektorateve në Komunën e Prizrenit ka ndërmarrë sot një aksion për lirimin e hapësirave publike nga lokalet që ekspozojnë mallra jashtë...

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

Përcaktohet orari i Final 4 të Kupës së Kosovës në hendboll

Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Junior 06 dominon finalen e parë U16, shkatërron Vëllaznimin në Prizren

Çmimet e naftës rriten pasi Trump thotë se një anije iraniane është konfiskuar

Peja dominon në Suharekë, siguron gjysmëfinalen

Has: Hiqet pllaka e vendosur nga Azem Syla në shtëpinë e heroit Mehmet Osmanaj

Kurti: Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së babait me dy fëmijë nga shpërthimi bombolës së gazit, ngushëllime familjarëve

Ngjarja tragjike me tre viktima në Malishevë, Kastrati ngushëllon familjen Berisha: Presim sa më shpejt të zbardhen shkaqet

Përkujtohet heroi Ismajl Kryeziu në Prizren

Alban Skenderaj po vjen me albumin “Rrënjët”, 8 këngë dhe 8 videoklipe

Përkujtohen me nderime dëshmorët Visar Hoti dhe Safet Latifi

Besmire Bytyçi zgjidhet në krye të Aleancës së Gruas në Rahovec

Nis epoka e “Profesorit” me fitore spektakolare, Malisheva mposht Ballkanin

