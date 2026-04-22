Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren

Seria gjysmëfinale e “Play-off”-it në ProCredit Superligën e Kosovës te meshkujt nis sonte, ku Bashkimi është nikoqir i Borës në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Prizrenasit e mbyllën sezonin e rregullt në vendin e dytë dhe siguruan direkt kualifikimin në gjysmëfinale, ndërsa Bora arriti në këtë fazë pasi eliminoi rivalin lokal Prishtinën me rezultat 2:0 në seri.

Bashkimi ka në histori një titull kampioni, të fituar në vitin 2018, ndërsa për Borën ky është një sezon historik, pasi për herë të parë merr pjesë në garat shtesë të elitës.

Ndeshja e parë zhvillohet sonte nga ora 19:30. Skuadra që arrin tri fitore në këtë seri siguron një vend në finalen e madhe të kampionatit./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

