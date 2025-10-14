15.5 C
Heroi i ndeshjes me Serbinë, Rei Manaj, shpërnda mesazhin: Ishte për Kosovën

admin

Pas një nate historike për Kombëtaren shqiptare, Rey Manaj është shndërruar në simbolin e fitores ndaj Serbisë. Sulmuesi kuqezi realizoi një gol spektakolar që jo vetëm i dha Shqipërisë tri pikët, por edhe mbeti në kujtesën e gjithë shqiptarëve si një moment krenarie kombëtare.

Festa me shqiponjë dhe mesazhi emocional që pasoi, e kanë bërë Manajn një figurë të dashur jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë e diasporë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Manaj e bëri të qartë se kjo fitore kishte një dedikim të veçantë:

“Kjo fitore është për ta”, shkroi ai në një video ku shfaqej duke festuar golin dhe fëmijët e Kosovës në luftë.

