Prizren/ Pesë ndalime, një kërkesë për paraburgim dhe katër aktakuza

By admin

Prokuroria Themelore në Prizren ka njoftuar për një sërë veprimesh të ndërmarra gjatë ditëve të fundit, që përfshijnë ndalime të personave të dyshuar, kërkesa për masa të sigurisë dhe ngritje aktakuzash për vepra të ndryshme penale.

Sipas njoftimit zyrtar, Departamenti i Përgjithshëm ka ndaluar për 48 orë tre persona në raste të ndara. Njëri prej tyre dyshohet për veprat penale “Kanosja” dhe “Fotografimi dhe incizimet tjera të paautorizuara”, tjetri për “Kanosja”, ndërsa i treti për “Kanosja” dhe “Dhuna në familje”.

Express Kredi nga BiCredit

Ndërkohë, Departamenti i Krimeve të Rënda ka ndaluar dy persona për 48 orë, të cilët dyshohen për “Kultivimi i bimës së hashashit, shlkurres së kokainës ose bimëve të kanabisit” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Po ashtu, ky departament ka parashtruar një kërkesë për caktimin e paraburgimit ndaj dy personave për të njëjtat vepra penale.

Në kuadër të veprimeve procedurale, Prokuroria ka ngritur katër aktakuza kundër gjashtë personave:
• Dy aktakuza ndaj tre personave për veprën penale “Lëndimi i lehtë trupor”;
• Një aktakuzë ndaj dy personave për “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve” dhe “Vetëgjyqësia”;
• Një aktakuzë ndaj një personi për “Mospërfillja e gjykatës”.

Protesta kundër Gjykatës Speciale në Tiranë: Rruga e Kombit pa pagesë

