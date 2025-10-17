Ish-gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Kadri Kryeziu, ka bërë thirrje për unitet përtej ndarjeve politike dhe interesave të ditës, në mbrojtje të dinjitetit të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).
Kryeziu ka shprehur përkrahje të plotë për protestën që po mbahet sot në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, ku do të kërkohet drejtësi për ish-krerët e UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
“Jam në përkrahje të plotë të protestës së sotme në Tiranë kundër mbajtjes në burg të komandantëve të UÇK-së, përmes procedurave gjyqësore të dyshimta dhe politikisht të motivuara. Ka çështje që nuk duhet dhe nuk mund të politizohen, dhe liria e atyre që luftuan për lirinë është një prej tyre. Sot, më shumë se kurrë, ekziston një pajtim i gjerë se kjo Gjykatë është e padrejtë dhe nuk do të duhej të ishte ngritur kurrë”, ka shkruar Kryeziu.
Ai shton se drejtësia e vërtetë nuk mund të ndërtohet mbi paragjykime, e aq më pak mbi harresë.
“Drejtësia e vërtetë nuk mund të ndërtohet mbi paragjykim, e aq më pak mbi harresë. Ajo kërkon respekt për sakrificën e atyre që mbrojtën të drejtën për të jetuar të lirë. Në këtë moment, më shumë se kurrë, na duhet unitet përtej ndarjeve politike, përtej interesave të ditës. Sepse vetëm të bashkuar mund ta mbrojmë dinjitetin e luftës sonë dhe të ardhmen e republikës që ajo e bëri të mundur”, ka shkruar Kryeziu.
