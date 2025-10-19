14.7 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
type here...

Fokus

Përfundon numërimi i votave me postë në Prizren, ky është rezultati

By admin

Ka përfunduar numërimi i votave me postë për komunën e Prizrenit. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kandidati i PDK-së njëherësh kryetari aktual Shaqir Totaj, i ka marrë 566 vota apo 31.73 për qind.

Kurse, kundërkandidati nga VV-ja Artan Abrashi, i ka 594 vota apo 33.30 për qind.

Dallimi mes Abrashit dhe Totajt, është vetëm 28 vota.

E kandidati nga LDK-ja Driton Selmanaj, ka marrë 203 vota 11.38 për qind të votave.

Shaqir Totaj dhe Artan Abrashi, do të garojnë për postin e të parit të Prizrenit në balotazhin e 9 nëntorit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren
Next article
Ballkani fiton ndaj Dukagjinit në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Zgjedhjet lokale në Prizren/ Renditja e kandidatëve të LDK-së për Kuvend

Pas përfundimit të numërimit të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, janë publikuar rezultatet për kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për Kuvendin...
Fokus

21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Sot mbushen 21 vjet kur 15 maturantë të shkollës së mesme “Abdyl Frashëri” nga Malisheva humbën jetën gjatë një ekskursioni në Shqipëri, shkruan KosovaPress. https://prizrenpress.com/421746-2h/ Autobusi...

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

Numërrohen rreth 25% të votave në Suharekë, AAK 45.44%, LDK 32.54%

Heroi i ndeshjes me Serbinë, Rei Manaj, shpërnda mesazhin: Ishte për Kosovën

Rënia e blegtorisë rrezikon resurset e Sharrit

Kapen dy kosovarë me mbi 27 mijë euro të padeklaruara në kufi me Shqipërinë

Vdes Sam Rivers, basisti i Limp Bizkit, në moshën 48-vjeçare

Arrihet koalicioni i parë për balotazh në Prizren

Zgjedhjet lokale në Prizren/ Kandidatët e Bashkimit Demokratik dhe votat që morën

Derbi Peja–Ylli luhet sot në Therandë

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Sot protestohet në Tiranë në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë

Florentina Kallaba do të ndajë drejtësinë në Kampionatin Botëror të vajzave në futsall

Kryeziu: Gjykata në Hagë e padrejtë, koha për unitet kombëtar

Bashkimi debuton në grupet e FIBA Europe Cup

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne