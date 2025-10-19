Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Luljeta Veselaj Gutaj nga PDK-ja, është asambleistja më e votuar në Prizren.
Veselaj- Gutaj është ish-deputete e Kuvendit të Kosovës, kurse aktualisht drejton Drejtorinë e Arsimit në Komunën e Prizrenit.
Me punë, përkushtim dhe rezultate konkrete, ajo mori vlerësimin dhe besimin e qytetarëve me gjithsej 784 vota.
