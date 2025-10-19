15 C
Prizren
E diel, 19 Tetor, 2025
type here...

Lajme

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

By admin

Luljeta Veselaj Gutaj nga PDK-ja, është asambleistja më e votuar në Prizren.

Express Kredi nga BiCredit

Veselaj- Gutaj është ish-deputete e Kuvendit të Kosovës, kurse aktualisht drejton Drejtorinë e Arsimit në Komunën e Prizrenit.

Me punë, përkushtim dhe rezultate konkrete, ajo mori vlerësimin dhe besimin e qytetarëve me gjithsej 784 vota.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Rahovec: LDK prin me votat e diasporës

Më Shumë

Lajme

Vetëm 17.8 për qind votuan në njërën prej qendrave më të mëdha të votimit në Prizren

Numri i qytetarëve për të votuar është goxha i vogël në Prizren dhe nuk ka interesim për të votuar qytetarët. “Është njëra prej qendrave më...
Fokus

21 vjet nga tragjedia e maturantëve të Malishevës

Sot mbushen 21 vjet kur 15 maturantë të shkollës së mesme “Abdyl Frashëri” nga Malisheva humbën jetën gjatë një ekskursioni në Shqipëri, shkruan KosovaPress. https://prizrenpress.com/421746-2h/ Autobusi...

Nga Prizreni në Kombëtare

Bashkimi niset drejt Zagrebit për përballjen me Cibonën në FIBA Europe Cup

Rast i rëndë në Prizren: Burri ther me thikë bashkëshorten dhe vajzën, gjendja e tyre e rëndë

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Kapen dy kosovarë me mbi 27 mijë euro të padeklaruara në kufi me Shqipërinë

UÇK-ja, përsëri i bën bashkë shqiptarët si dikur!

Gara në Prizren, ky është rezultati pas numërimit të mbi 64 % të votave

Fitoi bindshëm Malishevën, Kastrati tregon projektet e reja për qytetin

Sot fillon numërimi i fletëvotimeve për asamblistë

Dy pistoleta sekestrohen në Prizren

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e PDK-së

Gara e ngushtë për vendin e dytë në Rahovec

Emilija Rexhepi: Do e votojmë qeverinë ‘’Kurti’’, por nuk e di a formohet

Debutim dinjitoz i Bashkimit në FIBA Europe Cup

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne