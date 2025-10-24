Ky’Leo Worriels transferohet te Junior 06

Klubi i basketbollit për femra Junior 06 ka zyrtarizuar afrimin e lojtarit të ri Ky’Leo Worriels. Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi përmes një postimi në rrjete sociale, raporton PrizrenPress.
“Mirë se erdhe në skuadrën tonë, Ky’Leo Worriels”, thuhet në njoftimin e KBF Junior 06.
Ky transferim pritet të forcojë radhët e skuadrës në prag të ndeshjeve të ardhshme të kampionatit./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren