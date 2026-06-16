Aktorët trumbetues elektoralë

Nga Azem Lajqi
1. Shfaqja pompoze e një grupi mërgimtarësh në ANP, para zgjedhjeve të jashtëzakonshme, duke trumbetuar emrin e një miti modern, ishte ngacmim i padenjë që do ta iritonte edhe urtësinë e Anton Çettës, e lëre më simpatizuesit e partive politike, në veçanti militantët e tyre. Ky grup euforik, përveç ngacmimit qëllimkeq (ani se jetojnë në vende demokratike), u paraqit si njëfarë ushtrie shpëtimtare e cila po vinte që ta mundte “pavetëdijen politike” të qytetarëve rezidentë të Kosovës. Falë këtij grupi politik trumbetues, komentuesit në rrjetet sociale bënë një përgjithësim të dëmshëm, duke i fyer të gjithë mërgimtarët e ndershëm, të cilët absolutisht nuk e meritojnë këtë gjë.
2. Mërgimtarët duhet të vijnë në vendin e vet – të babait, të gjyshërve e të stërgjyshërve – sa më shpesh, me fëmijë, nipër, mbesa, stërnipa e stërmbesa. Mëmëdheu gëzohet kur vijnë; i ka si stinë të pestë.
3. Mërgimtarët jo vetëm që janë pjesë e Kosovës, por deri në një masë janë edhe ekonomia. Mërgimtarët (shqiptarë të Kosovës) janë edhe ambasadorë kulturorë dhe zëri i fuqishëm Kosovës në secilin vend të botës, sidomos në shtetet e fuqishme. Këtë e kanë dëshmuar. Zoti ua bekoftë rrugët tokësore, detare e ajrore mërgimtarëve tanë!
4. Pamjet ngacmuese-provokuese si kjo në ANP, shikuar në aspektin social, janë një shëmti që nxit përçarje dhe raporte jomiqësore në mesin e shoqërisë sonë, me mundësi të një përçarjeje konfliktuale – gjë të cilën e pret fqinji ynë verior.
5. Paragjykimi i brendshëm i qytetarëve rezidentë në Kosovë mund të bëhet edhe më i thellë e më masiv, pasi flitet se këtyre aktorëve trumbetues elektoralë u janë paguar biletat dhe simbolet e partisë që i bartin ose reklamojnë me to, ndoshta edhe mëditjet. Sipas kësaj, të tillët duhet të dëshmojnë me diçka për ta marrë shpërblimin.
6. Përveç dasmave e synetive, që “duhet” t’u tregohen krejt lagjes e qytetit kur i bëjmë, tash kjo është shëmtia e radhës. Shëmtia nuk është talent – është shfaqje.
7. Mundësia e shndërrimit të grupit në turmë është e rrezikshme, gjë e cila ndonjë populli evropian i është kthyer në bumerang tragjik.
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