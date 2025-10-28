10.7 C
Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

By admin

Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka konfirmuar se është në negociata me kryetarin e Bashkimit Demokratik (BD), Zafir Berisha, për një koalicion në balotazhin e 9 nëntorit.

“Me Zafën jemi në bisedime. Besoj se do të vazhdojmë”,  tha Totaj, duke shtuar se takimet me partitë e tjera pritet të zhvillohen së shpejti.

KLIKO LINKUN:https://www.facebook.com/reel/

Totaj përballet në balotazh me kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi. Koalicionet e mundshme mund të jenë vendimtare për rezultatin përfundimtar./PrizrenPress.com/

