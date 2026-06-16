Bashkimi sqaron marrëveshjen me Adrio Bailey

KB Bashkimi ka dalë me një sqarim zyrtar lidhur me kontratën e basketbollistit amerikan Adrio Bailey për sezonin 2026/27.
Sipas njoftimit të klubit, Bailey ka nënshkruar kontratë profesionale me Bashkimin, e cila hyn në fuqi më 15 gusht 2026, datë kur nisin përgatitjet zyrtare të ekipit për sezonin e ri. Marrëveshja është e vlefshme deri më 31 maj 2027, raporton PrizrenPress.
Klubi prizrenas ka bërë të ditur se deri në hyrjen në fuqi të kontratës, lojtari është i lirë të angazhohet dhe të luajë për klube të tjera, në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet palëve.
“Prandaj, çdo paraqitje e tij para datës 15 gusht 2026 nuk ndikon në angazhimin e tij me KB Bashkimin për sezonin e ardhshëm”, thuhet në sqarimin zyrtar të klubit./PrizrenPress.com/
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