Abrashi pa vija të kuqe, ju dërgon ftesë për koalicion të gjitha partive politike në Prizren

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Prizrenit, Artan Abrashi, ka bërë të ditur se u ka dërguar ofertë të gjitha partive politike për bashkëpunim në balotazh.
Ai tha se nuk ka vija të kuqe ndaj asnjë subjekti politik, duke lënë të hapur mundësinë për koalicione të gjera.
“Ju kam dërguar ofertë të gjitha partive politike për koalicione për balotazh. Nuk kam vija të kuqe me asnjë parti politike”, tha Abrashi.
Në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, Abrashi përballet me kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Shaqir Totaj./PrizrenPress.com/
