17.1 C
Prizren
E mërkurë, 29 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

Bashkimi synon fitoren e parë në FIBA Europe Cup ndaj skuadrës franceze Dijon

By admin

Bashkimi do të përballet të mërkurën me skuadrën e njohur franceze JDA Dijon, në ndeshjen e tretë të fazës së grupeve në FIBA Europe Cup. Takimi zhvillohet në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:00, raporton PrizrenPress.

Të dy skuadrat do të kërkojnë fitoren e parë në këtë edicion të garës, pasi kanë pësuar humbje në dy përballjet e para të Grupit J.

Për Bashkimin, që po garon për herë të parë në një kompeticion evropian të këtij niveli, kjo ndeshje para tifozëve të vet ka rëndësi të madhe, jo vetëm për rezultatin, por edhe për përfaqësimin e denjë të basketbollit prizrenas dhe kosovar në arenën ndërkombëtare.

Skuadra portokallezi pësoi në dy takimet e para ndaj Cibonës dhe Pallacanestro Reggiana, por ka shfaqur lojë të përmirësuar dhe besim për të arritur fitoren e parë në histori të klubit në FIBA Europe Cup.

Në prag të përballjes, klubi ka bërë thirrje për mbështetje masive nga tifozët, të cilët mund të sigurojnë biletat nga nesër në mëngjes, përpara palestrës “Sezai Surroi”.

“Ejani t’i mbështesim djemtë tanë të mërkurën!”, është mesazhi i klubit për të gjithë dashamirët e basketbollit prizrenas./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit
Next article
Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Më Shumë

Lajme

58 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik,...
Fokus

Prokurori Beqë Shala pezullohet nga detyra pas hetimeve për marrje ryshfeti

Këshilli Prokurorial i Kosovës ka vendosur të pezullojë përkohësisht nga detyra prokurorin Beqë Shala, pas pranimit të njoftimit zyrtar nga Prokuroria Speciale e Republikës...

I dënuari me 50 ditë burgim kapet në Vërmicë

Mbahen “Takimet e Gjeçovit” në Zym të Hasit – zbulohet shtatorja e Pjetër Bogdanit

Si e kalon të dielën? Rama: Lindës dhe Zahos i bëj padrejtësi, arratisem në studion e skulpturës

Cilësia e ujit në Prizren brenda standardeve, përjashtim fshati Muradem

KRU “Hidroregjioni Jugor” shkyç 13 lidhje ilegale të ujësjellësit në Prizren dhe Suharekë

Vetaksident në Vërmicë

Artan Abrashi takohet me elektoratin e Hasit, kërkon besimin për kryetar të Prizrenit

50 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Ndalohet për 48 orë prokurori që u arrestua për marrje ryshfeti

Rahoveci 029 humb në “Mizahir Isma” ndaj Prishtinës

FBK shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-basketbollistit Arben Fondaj

Më 29 tetor fillon pushimi vjeshtor për të gjitha shkollat e Kosovës

Dy ndeshje, dy fitore — P.C Prizreni mposht Dritën

“Ec ma Ndryshe” del me hulumtim: Pse i hedhim mbeturinat në lum?

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne