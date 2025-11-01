13.2 C
Prizren
E shtunë, 1 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Prizreni ka vetëm një “sherif”, Albion Kurtaj – 12 gola e asistime në 15 ndeshje

By admin

Në Prizren, ka vetëm një lojtar që po bën diferencën këtë sezon – Albion Kurtaj.

Sulmuesi i Lirisë po shkëlqen në Ligën e Parë, duke regjistruar 12 gola dhe asistime në 15 ndeshje, një statistikë që e bën të padiskutueshëm në skuadrën bardhezi, raporton PrizrenPress.

Kurtaj është bërë udhëheqësi i skuadrës, duke dhuruar paraqitje të konsistenta dhe vendimtare në çdo takim. Kontributi i tij ka qenë vendimtar për sukseset e Lirisë, duke e ndihmuar ekipin të mbajë ritmin dhe të qëndrojë në garë për pozitat e larta në tabelë.

Tifozët prizrenas tashmë e kanë pagëzuar me epitetin e merituar: “Në këtë qytet, ka vetëm një sherif./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
3 gola, 3 pikë – Liria shkëlqen në Prizren
Next article
Ballkani gabon në shtëpi, Ferizaj merr një pikë në Suharekë

Më Shumë

Fokus

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se për shkak të reshjeve të dendura dhe prurjeve të mëdha të ujit, është shkaktuar turbullim...
Lajme

Vdes një shtetas i huaj në spitalin e Prizrenit, rasti po hetohet

Policia, përmes raportit 24 orësh, ka njoftuar se një shtetas i huaj ka vdekur në spitalin e Prizrenit. Rasti po hetohet. “HETIM I VDEKJES – Prizren...

Policia shqiptoi për 24 orë, rreth dy mijë e 500 gjoba në trafik

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Bashkimi lufton me zemër, por Dijon merr fitoren pas një vazhdimi dramatik në Prizren

Gjendet i vdekur një person në Llapçevë të Malishevës

Balotazhi i hipokrizisë

Bexhet Xheladini: Nuk i frikësohem koalicionit PDK-VV në Dragash, nga sot Shaban Shabani është i humbur

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Ema Helena Vicar shpallet “Miss Kroacia 2025”

Përurohet parku i ri në lagjen ‘Ortakoll’ të Prizrenit

LVV forcon aleancat për raundin e balotazhit në Prizren, bashkëpunim me partinë e Albert Kinollit

Aktakuzë ndaj tre personave për keqpërdorim detyre në Prizren

Mitrovica triumfon në Gjonaj me stil kampioni, 4:0 ndaj Drinit të Bardhë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne