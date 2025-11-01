Prizreni ka vetëm një “sherif”, Albion Kurtaj – 12 gola e asistime në 15 ndeshje

Në Prizren, ka vetëm një lojtar që po bën diferencën këtë sezon – Albion Kurtaj.
Sulmuesi i Lirisë po shkëlqen në Ligën e Parë, duke regjistruar 12 gola dhe asistime në 15 ndeshje, një statistikë që e bën të padiskutueshëm në skuadrën bardhezi, raporton PrizrenPress.
Kurtaj është bërë udhëheqësi i skuadrës, duke dhuruar paraqitje të konsistenta dhe vendimtare në çdo takim. Kontributi i tij ka qenë vendimtar për sukseset e Lirisë, duke e ndihmuar ekipin të mbajë ritmin dhe të qëndrojë në garë për pozitat e larta në tabelë.
Tifozët prizrenas tashmë e kanë pagëzuar me epitetin e merituar: “Në këtë qytet, ka vetëm një sherif“./PrizrenPress.com
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/