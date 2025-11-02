18.5 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
LajmeSiguri

Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën

By admin

Një rast i dhunës në familje ka ndodhur mëngjesin e së shtunës në Malishevë.

Atje, dyshohet se një person (mashkull) ka ushtruar dhunë psikike dhe fizike ndaj nënës së tij.

Sipas raportit 24 orësh të policisë, viktima ka pranuar tretman mjekësor.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Për rastin kanë filluar hetimet dhe po cilësohet si “Dhunë në familje”.

Kryeprokurori i Prizrenit: Lufta kundër korrupsionit nuk do të ndalet as para dyerve të prokurorisë
Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

