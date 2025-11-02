18.5 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
type here...

Sport

Prizreni sot zbret në fushën e Feronikelit

By admin

Sot, Prizreni do të zhvillojë ndeshjen e radhës në kuadër të Raiffeisen Ligës së Parë, duke u përballur në transfertë me Feronikelin.

Takimi do të luhet në stadiumin “Rexhep Rexhepi” dhe pritet të nisë në ora 13:00, raporton PrizrenPress.

Skuadra prizrenase është përgatitur me intensitet gjatë javës dhe synon të marrë rezultat pozitiv në këtë sfidë të rëndësishme. Nga klubi është bërë e ditur se ekipi është i motivuar dhe i gatshëm të japë maksimumin për ngjyrat e Prizrenit.

Një fitore e mundshme do të ishte me peshë për pozitat në tabelë dhe moralin e skuadrës në vazhdim të kampionatit./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën
Next article
Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Më Shumë

Fokus

LVV e Dragashit: Për koalicion me PDK, morëm aprovimin e kryesisë qëndrore të LVV

Lëvizja Vetëvendosje në Dragash ka njoftuar se në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale, që do të mbahet më 9 nëntor, do të mbështesë...
Lajme

Gjendet i vdekur një person në Llapçevë të Malishevës

Një burrë ka humbur jetën mëngjesin e së hënës në fshatin Llapçevë të Malishevës. Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet Elezaj, konfirmoi se...

Prizrenasit fitojnë derbin në Mitrovicë

Totaj aktivizon ekipet për të parandaluar përmbytjet në Prizren

Propozohet mural për Vedat Muriqin në Prizren

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Nëna e raporton zhdukjen e vajzës së saj në Prizren

LDK-ja në Prizren ende pa vendim për balotazh, Selmanaj: Brenda tri ditësh do ta publikojmë mbështetjen tonë

Duda Balje reagon përsëri pas shkarkimit të anëtarëve të partisë së saj nga postet qeveritare

300 bursa për studentët në Prizren – rritje prej 400% krahasuar me mandatin e kaluar

Trajneri i Malishevës jep dorëheqje

Bashkimi – Sigal Prishtina, derbi i të pamposhturve

Ndërprerje me furnizim me ujë në disa lagje të Prizrenit pas reshjeve të dendura

Bashkimi lufton me zemër, por Dijon merr fitoren pas një vazhdimi dramatik në Prizren

“Shko në prokurori”, debati Totaj-Abrashi

Fedi sjell baladën e re ‘Nuk Kthehem’

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne