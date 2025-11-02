15.7 C
Prizren
E diel, 2 Nëntor, 2025
type here...

Lajme

Krasniqi me disponim të mirë krah Totajt: Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona

By admin

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka udhëtuar drejt Prizrenit për kryetarin aktual të kësaj komune, njëherësh kandidat për një mandat tjetër, Shaqir Totajn.

Përmes një fotografie të postuar në Facebook ku të dy shihen të buzëqeshur, Krasniqi thotë se Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona: i gjallë, krenar dhe me vizion.

Klikoni linkun:https://www.facebook.com/reel/791617827043524

“Sot, në Prizren, me disponim të mirë dhe në shoqërinë e kryetarit që i ka kthyer qytetit tonë historik energjinë, punën dhe vëmendjen që meriton. Është frymëzuese të shohësh projektet që po realizohen dhe ato që po vijnë, investime që do t’u shërbejnë të gjithë qytetarëve të Prizrenit, por edhe do ta bëjnë kryeqytetin tonë historik edhe më tërheqës për vizitorë nga e gjithë Kosova dhe bota. Prizreni i Shaqës është Prizreni i ëndrrave tona: i gjallë, krenar dhe me vision”, ka shkruar ai.

Sipas kreut të PDK-së, sot një javë, qytetarët e Prizrenit do ta rikonfirmojnë besimin e tyre për Shaqën dhe katërvjeçarin e ardhshëm të zhvillimit e krenarisë qytetare.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
LDK-ja dhe PDK-ja bëhen bashkë në Prizren, kundër Abrashit të VV-së
Next article
Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Më Shumë

Fokus

Propozohet mural për Vedat Muriqin në Prizren

Vedat Muriqi është bindshëm golashënuesi më i mirë i përfaqësueses së Kosovës në futboll dhe për një dekadë prej lojtarëve më të rëndësishëm. Muriqi është...
Lajme

Komuna e Prizrenit vazhdon ndërhyrjet pas vërshimeve në qytet dhe rrethina

Drejtoria e Emergjencave dhe Sigurisë në Komunën e Prizrenit po vazhdon me intensitet të lartë ndërhyrjet në zonat e prekura nga vërshimet. Për të përmirësuar...

Artan Abrashi dhe AAK-ja nënshkruajnë marrëveshje koalicioni për qeverisjen lokale në Prizren

Nis shitja e biletave për ndeshjen Bashkimi–Sigal Prishtina

Vdekja e punëtorit në Prizren, Inspektorati i Punës: Subjektit biznesor ia ndaluam punimet, por nuk respektuan vendimin

Sot varroset 34 vjeçari pasi ra nga skelet në vendin e punës në Prizren

Totaj në bisedime me Zafir Berishën për koalicion në Prizren

Prizreni mposhtet minimalisht nga Feronikeli

Qeveria vendos për vlerën e pensioneve, ekzekutohen të rritura nga nesër

Vetaksident në autostradën “Ibrahim Rugova”, lëndohet një person

3 gola, 3 pikë – Liria shkëlqen në Prizren

Vashat e Bashkimit fitojnë derbin ndaj Pejës 03

Koliqi, Asdreni, Fishta dhe Lasgushi në një fotografi të rrallë

Totaj: Ekipet komunale në terren për t’u ndihmuar familjeve e prekura nga përmbytjet në Prizren

Arrestohet djali në Malishevë, dyshohet se rrahu nënën

OVL-UÇK reagon për mospërfshirjen e veteranëve në rritjen e pagave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne