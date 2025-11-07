“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

Kandidati për kryetar të Prizrenit, Shaqir Totaj, ka thënë se është befasuar pak nga Zafir Berisha që zgjodhi të përkrahë kundërshtarin e këtij të parit në balotazhin për Prizrenin, Artan Abrashin.
Sidoqoftë, Totaj nuk u duk se po ia zë për të madhe Berishës për veprimin e këtij të fundit.
“Mirëpo, në anën tjetër, Zafa është pak befasi. Ai nuk ka qenë i gatshëm mos me na përkrahë neve, por në momentet e fundit nuk e di se çka ndodhi”.
“Nuk muj me e komentu sjelljen e tij. Është tip emocional, kaniher thotë çka nuk mënon, mirëpo pak e ka tepru. Por po ia lëmë kohës”.
