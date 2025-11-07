10.4 C
Prizren
E premte, 7 Nëntor, 2025
Varrosen vëllezërit që mbetën të vrarë nga dhëndri i tyre në Malishevë/VIDEO

By admin

Janë varrosur Driton dhe Naim Morina, dy vëllezërit që mbetën të vrarë në fshatin Gollubovc të Malishevës të enjten e 6 nëntorit.

Në pamjet e publikuara nga fshati Mleqan, bëhet e ditur se në ceremoninë mortore morën pjesë një numër i madh i njerëzve, derisa prezente ishte edhe Policia e Kosovës.

I dyshuari për vrasjen e dyfishtë në Malishevë është dhëndri i viktimave, Astrit Isufi, i cili ra në prangat e Policisë mëngjesin e së premtes, derisa mori trajtim në QKUK.

Ekspertët alarmojnë pas rastit në Malishevë: Vrasjet po shtohen, shteti duhet të veprojë me urgjencë
“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

