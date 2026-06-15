Lajme

Dragashi diskuton inventarizimin e shërbimeve komunale dhe planin zhvillimor komunal

By admin

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se është mbajtur mbledhja e radhës e Qeverisë Komunale, ku janë shqyrtuar çështje të rëndësishme që lidhen me përmirësimin e shërbimeve administrative dhe planifikimin afatgjatë të zhvillimit të komunës.

Sipas Xheladinit, në takim u diskutua për projektin “Inventarizimi i Shërbimeve Administrative Komunale”, i mbështetur nga GIZ dhe i zbatuar nga organizata EC Ma Ndryshe në partneritet me Syrin e Vizionit.

“Në këtë takim kishim të ftuar edhe përfaqësuesit e organizatës EC Ma Ndryshe, me të cilët diskutuam ecurinë e deritanishme të projektit. U dakorduam për caktimin e personit kontaktues nga Komuna e Dragashit, si dhe për organizimin e takimeve të veçanta me secilën drejtori dhe sektor komunal, me qëllim koordinim sa më efikas të aktiviteteve”, ka bërë të ditur Xheladini.

Në vijim të mbledhjes u diskutua edhe për ecurinë e punës së Komisionit për Hartimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZhK), dokument që konsiderohet ndër më të rëndësishmit për orientimin e zhvillimit të komunës në vitet e ardhshme.

“Si kryetar i Komisionit, theksova rëndësinë e angazhimit maksimal të anëtarëve dhe bashkëpunimit të plotë me kompaninë përgjegjëse për hartimin e planit, duke qenë se PZhK është një nga dokumentet më të rëndësishme strategjike për zhvillimin e Komunës sonë”, është shprehur ai.

Xheladini theksoi se Komuna e Dragashit do të vazhdojë me përkushtim në forcimin e planifikimit dhe rritjen e efikasitetit të shërbimeve komunale, në funksion të interesit të qytetarëve./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!


https://prizrenpress.com/428407-2j/

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut në Prizren drejt përfundimit
Next article
Vazhdon aksioni kundër vjedhjes së ujit: Shkyçen 10 lidhje ilegale në Prizren

Më Shumë

Lajme

Zhduket një grua në Prizren, policia nis hetimet

Policia e Kosovës, ka njoftuar se në Prizren është zhdukur një femër. Lidhur me rastin, prokurori kujdestar ka urdhëruar fillimin e hetimeve. ‘’PERSON I ZHDUKUR Prizren /...
Lajme

27 vite pas hyrjes së NATO-s në Kosovë, trupat gjermane kaluan përmes Kukësit

Mes mikpritjes, bujarisë, humanizmit, por edhe vështirësive të shumta që kaloi populli i Kosovës me banorët e Kukësit në tre muajt e pranverës së...

Në përvjetorin e ndarjes nga jeta, Prizreni kujton Bekim Fehmiun

Sulmohet një autobus me armë zjarri në Malishevë, arrestohet i dyshuari

Vdes gruaja nga aksidenti në autostradë, në gjendje të rëndë burri i saj

Humb jetën 78-vjeçari në Prizren – u godit nga një veturë teksa lëvizte me biçikletë

Dragashi përfiton mbi 883 mijë euro nga Granti i Performancës Komunale

Prizreni shënon Ditën e Çlirimit me ekspozitë artistike të fëmijëve dhe të rinjve

Rreth 23 mijë nxënës testohen më 26 qershor në Testin e Arritshmërisë

Selmanaj: Duhet konsensus nacional kundër kujtdo që refuzon hyrjen e Kosovës në projektin amerikan të gazit

Ra nga pema e qershisë, vdes 33-vjeçari në Suharekë

Arrestohet shoferi që goditi për vdekje 78 vjeçarin në Prizren

EC Ma Ndryshe shpreh shqetësime për gjetjet e auditorit në Komunën e Prizrenit

Suhareka siguron rreth 4 milionë euro për ndërtimin e QKMF-së së re

Dyshohet se fshehu 6 fletëvotime në Prizren, kërkohet paraburgim ndaj anëtarit të komisionit zgjedhor

Aksidenti me fatalitet në autostradën “Ibrahim Rugova”, policia jep detajet

Lajmet e Fundit