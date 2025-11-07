9.8 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren

By admin

Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) ka bërë të ditur se ka arrestuar një zyrtar policor të dyshuar për shkaktimin e një aksidenti trafiku me pasojë vdekjen e një këmbësori në Prizren.

Sipas njoftimit të IPK-së, aksidenti ka ndodhur sot rreth orës 18:00 në rrugën “Ismajl Kryeziu” në Prizren, ku një zyrtar policor jashtë detyrës zyrtare, duke drejtuar automjetin e tij privat, ka goditur një këmbësor i cili, fatkeqësisht, ka ndërruar jetë nga plagët e marra.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë hetuesit e IPK-së, njësitë relevante të Policisë së Kosovës dhe prokurori kujdestar nga Prokuroria Themelore në Prizren.

Nga veprimet fillestare hetimore, dyshohet se drejtuesi i automjetit nuk e ka përshtatur shpejtësinë me kushtet e rrugës, duke shkaktuar aksidentin me pasoja fatale.

Lidhur me këtë rast, është iniciuar procedurë penale për veprën “Rrezikim i trafikut publik”, ndërsa i dyshuari është arrestuar dhe ndaluar për 48 orë, me urdhër të prokurorit të shtetit.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vetëvendosja mbyll fushatën: Votoni Artan Abrashin për kryetar të Prizrenit

Më Shumë

Lajme

Një grua i bashkohet Vetëvendosjes në Prizren

Lëvizja Vetëvendosje, Qendra në Prizren ka mirëpritur Shqiponja Ukmatën, e diplomuar në Shkenca Kompjuterike, si anëtare e re. Sipas LVV-së, energji dhe profesionalizmi i grave...
Kulture

Fillon Festivali Klasik i Prizrenit

Festivali i muzikës klasike “Prizren Classical Fest”, që organizohet në Prizren, ka filluar mbrëmë. Qyteti kulturor i Prizrenit, me edicionin e parë të këtij...

Ndarja e mandateve në Prizren, PDK merr 13 asambleistë, LVV-9

Ndërprerje e energjisë sot në Gorozhub, Mile, Plane dhe një pjesë të Zhurit

Ndahet nga jeta aktivisti i LDK-së në Prizren, Liri Gashi

E dhimbshme: Pas një sëmundje të rëndë, vdes profesori nga Suhareka

Totaj kërkon edhe një mandat: Qeverisja lokale në Prizren ka performancë të lartë

Dërgohet pa shenje jete një person në spitalin e Prizrenit

Albulena Balaj Halimaj fton qytetarët ta votojnë Shaqir Totajn

“Shaqa bie viktim e pazargjinjëve të PDK-së e LDK-së”, Berisha: Do t’i kushtojë me 9 nëntor

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Biletat për ndeshjen Bashkimi – Cibona dalin nesër në shitje

PDK-ja dhe LDK-ja lidhin koalicion për balotazhin në Prizren

Kubëzohen rrugët e fshatit Kuk në Dragash

Astrit Isufi i dyshuar për vrasjen e dyfishtë, ka aktakuzë për dhunë në familje dhe kanosje

“PDK-ja dhe LDK-ja me u bo bashkë nuk është befasi” – Totaj: Zafa pak e ka tepru

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne