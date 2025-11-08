14.7 C
Prizren
E shtunë, 8 Nëntor, 2025
type here...

Fokus

Zafir Berisha: Me Artan Abrashin hapim derën e së ardhmes për Prizrenin

By admin

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Prizrenin, Zafir Berisha, ka bërë një thirrje publike drejtuar qytetarëve të Prizrenit për të mbështetur kandidatin e Lëvizjes Vetëvendosje, Artan Abrashi, në balotazhin e 9 nëntorit.

Ai  thekson rëndësinë e këtyre zgjedhjeve për të ardhmen e qytetit dhe nënvizon mbështetjen e pakushtëzuar të subjektit të tij për kandidatin me numrin 105.

“Bashkimi Demokratik i Prizrenit, si partner i koalicionit, mbështet fuqishëm Artan Abrashin, një njeri i përkushtuar dhe vizionar që ka dëshmuar angazhimin e tij për zhvillimin dhe përmirësimin e jetës për qytetin tonë”, shkruan Berisha në Facebook.

Mund të jetë një imazh i një ose më shumë persona dhe teksti që thotë "BiCredit SHPEJT, MIRE, DHE LIRE FILLO FESTAT LARG ME BICREDIT, MUND t PERJETOSH FESTAT ATY KU DESHIRON. WWW.BICREDIT-KS.COM"

Ai u bën thirrje qytetarëve që të dalin në votime dhe të bëhen pjesë e një ndryshimi të madh, duke theksuar se Prizreni ka nevojë për një udhëheqje që sjell progres, punësim dhe drejtësi të barabartë për të gjithë.

“Po! Na nevojitet angazhimi juaj, sepse vetëm së bashku mund të ndërtojmë një Prizren më të mirë,” shton ai, duke kritikuar njëkohësisht “riciklimin e shkollave të vjetra politike që Prizrenin e shohin si mall në treg”.

Berisha përmbyll thirrjen e tij me një mesazh të qartë:

“Hapni derën e së ardhmes për Prizrenin! Votoni Artan Abrashin me numrin 105 dhe mbështesni projektet që do ta çojnë qytetin tonë përpara”/PrizrenPress.com/

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Mund të jetë një imazh i teksti

Previous article
Arrestohet zyrtari policor i dyshuar për aksidentin me fatalitet në Prizren
Next article
Viktima vdiq në vend të ngjarjes, detaje për aksidentin në Prizren që e shkaktoi një polic

Më Shumë

Fokus

Arrestohet një person në Prizren për kanosje ndaj policit

Një person është arrestuar pas një incidenti në "Kthesën e Buqes" në Prizren, ku dyshohet se ka kanosur një zyrtar policor gjatë shqiptuarjes së...
Lajme

Kapet burri me të cilin bashkëjetoi 15-vjeçarja që u raportua e zhdukur në Prizren

Është arrestuar burri në Prizren, me të cilin bashkëjetoi 15-vjeçarja Suela Krasniqi, e cila u raportua si e zhdukur nga familja e saj. Policia ka...

Shaqir Totaj: Prizreni po bëhet gjithnjë e më i gjelbër – përuruam parkun e ri pas atij të Ortakollit

Vëllezërit Morina kishin nga dy plumba në trup, flet mjeku i Urgjencës në Malishevë

Sir David Beckham, legjenda angleze shpallet kalorës nga mbreti Charles

Zyrtare: Elon Berisha, trajner i ri i Malishevës

Smajl Latifi: Le të mobilizohemi për fitoren që na pret dhe të bëhemi gati për projektet e mëdha

Totaj: Hasjanët dhe furraxhitë janë krenaria e Prizrenit – me punë dhe dinjitet do t’i japim përgjigjen më të mirë

Për Fatos Nanon

Fillon Festivali Klasik i Prizrenit

Kurti në Korishë mbështet Artan Abrashin për balotazhin e Prizrenit

Shqipëri – Kosovë pa kontrolle deri më 28 shkurt 2026

Andersoni i Bashkimit, MVP i derbit dhe javës

Fatos Nano, një nga figurat më të gjithanshme të jetës publike shqiptare

Dita e tretë e fushatës në Mamushë, kandidatët shpalosin vizionet e tyre për komunën

Dalin fotografitë e dy vëllezërve që mbetën të vrarë sot në Malishevë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne