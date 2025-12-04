9.7 C
Prizren
E enjte, 4 Dhjetor, 2025
type here...

Fokus

Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

By admin

Zëvendësministrja e Transportit, Kaltrina Zekolli, në Click Plus në TV21, bëri të ditur se për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë 2 milionë euro.

Zekolli theksoi se kjo rrugë është me rëndësi të madhe nga aspekti ekonomik por edhe në aspektin e turizmit.

“Rruga Tetovë – Prizren është shumë i rëndësishëm nga aspekti ekonomik. Kemi bërë shumë takime, Kosova është më përpara me hapa, në fillim të mandatit tim kemi hasur në një memorandum bashkëpunimi mes dy qeverive, por që nuk kishte lëvizur asnjë hap përbrenda memorandumit. Kemi arritur ta kalojmë fazën e detyrës projektuese. Për këtë projekt 2 milionë euro janë të ndara në buxhetin e Ndërmarrjes Publike “Rrugët Shtetërore” për hapjen e tenderit për projektin kryesorë”, deklaroi Kaltrina Zekolli – zëvendësministre e Transportit.

Zekolli poashtu përmendi edhe projektin tjetër infrastrukturor, Korridorin 8.

Ajo tha se Korridori 8 duhet të përfundojë në vitin 2029.

Mes tjerash Zekolli tha se projekti i kalon 1 miliard euro, duke shtuar se 600 milionë euro janë shfrytëzuar në pjesën Kërçovë-Ohër.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Malishevë, të maskuar e me armë i grabisin një qytetari 800 euro
Next article
Ekstradohet nga Hungaria në Kosovë, 49-vjeçari nga Gjonaj i Prizrenit i dënuar për kultivim e shitje të drogës

Më Shumë

Fokus

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Sot, në mbledhjen inauguruese të Kuvendit të Komunës së Malishevës, dhanë betimin Kryetari i Komunës, Ekrem Kastrati, si dhe 27 anëtarët e rinj të...
Sport

Finale historike për Kosovën: Islam Selmani synon titullin botëror në Kajro

Federata e Karatesë së Kosovës ka njoftuar se garuesi kosovar Islam Selmani nesër do të garojë në finalen e Kampionatit Botëror “Kajro 2025”, ku...

Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

Jan Palokaj zyrtarizohet te Cibona

Selmanaj do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e 28 dhjetorit

Rregullohen shtyllat anti-parking në rrugën e “Saraçëve” të Prizrenit

Rahoveci humb në shtëpi

Jeronimo Sarin emërohet trajner i Yllit

Policia konfirmon vdekjen e një personi në Prizren, dyshohet për vetëvrasje

Zhduken dy vajza të mitura, njëra në Malishevë dhe tjetra në Rahovec

Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

Përurohet në Prizren shtatorja e heroit Tahir Sinani

Ftohtë edhe sot, temperaturat në minus

Prokuroria e Prizrenit mban ligjërata në shkolla kundër dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore

Ish-pjesëtarit të UÇK-së Avni Qenajt i caktohen 30 ditë paraburgim në Beograd

Shaban Shabani: Nuk do të jem kandidat për deputet

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne