Liria kualifikohet në Kupë pas fitores dramatike ndaj Suharekës

By admin

Liria ka siguruar kalimin në rundin tjetër të Kupës së Kosovës, duke mposhtur Suharekën me rezultat 2:1 në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Ndeshja ishte e fortë dhe dramatike që u vendos vetëm pas vazhdimeve, raporton PrizrenPress.

Suhareka kaloi në epërsi që në pjesën e parë, por Xhevat Susuri barazoi shpejt për Lirinë, duke bërë që rezultati në pushim të ishte 1:1. Pjesa e dytë nuk prodhoi gola, dhe dueli shkoi në extra-time.

Në vazhdime, Albion Kurtaj shënoi golin vendimtar për Lirinë, duke i dhënë ekipit fitoren 2:1 dhe kualifikimin në fazën tjetër të Kupës së Kosovës./PrizrenPress.com/

