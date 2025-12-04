“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Sot në Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyçi” u zhvillua Festivali i Teatrit për Fëmijë “Fëmijët në Skenë 2025”, organizuar nga Shoqata për Art dhe Kulturë “Elena Gjika – Dora d’Istria”.
Nxënësit prezantuan pjesë teatrale të ndryshme me tematika edukative dhe kreative, duke treguar talentin, guximin artistik dhe bashkëpunimin e shkëlqyer me mësuesit e tyre. Aktiviteti u prit me entuziazëm nga publiku dhe u vlerësua si një sukses i madh kulturor për komunën, duke promovuar artin dhe zhvillimin e fëmijëve përmes teatrit.
Organizatorët falënderuan Komunën e Suharekës, Drejtorinë e Arsimit dhe Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport për mbështetjen e vazhdueshme, duke e bërë të mundur realizimin e këtij festivali që nxit kreativitetin dhe talentin e të vegjëlve./PrizrenPress.com/
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/