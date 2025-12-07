8.2 C
Prizren
E diel, 7 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

By admin

Java e nëntë e Superligës mbyllet sonte me duelin verdhezi mes Golden Eagle Yllit dhe GO+ Pejës në Palestrën ‘Karagaçi’.

Therandasit kanë dy fitore e gjashtë humbje, ndërsa pejanët hyjnë më të sigurt me bilanc 6–2.

Ndeshja nis në ora 19:30.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Gruaja në Dragash s’e lë burrin të hyjë në shtëpi
Next article
Rrethimi i Skënderbeut

Më Shumë

Sport

Rahoveci humb në shtëpi

Rahoveci ka pësuar një humbje të rëndë në fushën e vet, duke u mposhtur 0-1 nga Vllaznia Pozheranit, në një duel vendimtar për ambiciet...
Fokus

355 familje të komuniteteve në Prizren përfitojnë ndihma dimërore nga komuna

Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim në Prizren ka përfunduar shpërndarjen e ndihmave dimërore për vitin 2025, duke siguruar dru për ngrohje si dhe...

Zafir Berisha në listën e AAK-së: Në këtë betejë jam për Kosovën, jo për “kukulla politike” dhe jo për skenarë të dështuar

S’lejohet që Zyrapi të shtohet në listën e dëshmitarëve të mbrojtjes, i pranohen pesë dëshmitë me shkrim

Pensionohet legjenda e muzikës shqiptare, Ilir Shaqiri

Sekuestrohen katër armë në rajonin e Prizrenit, dy të ndaluar – një në kërkim

Letërnjoftim i falsifikuar i Serbisë përdoret për tjetërsimin e pronës në Prizren, arrestohet një person

Patriot Behrami rikthehet në ring sot në Gjermani

Përvjetori i lindjes së ish-presidentit Ibrahim Rugova

Historike: Peja 03 mposht Bashkimin dhe fiton Superkupën e Kosovës, trofeu i parë i klubit

“Fëmijët në Skenë 2025”, mbahet festivali i teatrit për fëmijë në Suharekë

Policia në Prizren nis hetimet për parat false që u pranuan nga 1 qershori deri në nëntor

Kurti: 12 milionë euro për transformimin e Stadiumit të Prizrenit

Bashkimi kërkon finalen e Kupës

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

Për rrugën Tetovë – Prizren janë ndarë dy milionë euro

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne