8.2 C
Prizren
E diel, 7 Dhjetor, 2025
type here...

Opinione

Rrethimi i Skënderbeut

By admin

Nga Ben Blushi

Shkoj shpesh të kuptoj se si bashkëjeton Skënderbeu me kohën.

Sheshi që ka marrë emrin e tij ka qenë dikur një rrethrrotullim, pastaj u bë shatërvan tani është një dyqan i madh ku shiten byzylykë xhingla dhe byrekë të ngrohtë.

E megjithatë Skënderbeu rri aty pa lëvizur duke u përshtatur me makinën e kohës që kalon.

Ai do jetë aty edhe kur sheshi të bëhet prapë shatërvan dhe letrat e byrekëve të kalben si gjethe vjeshte.

Unë e fotografova mbrëmë kur një makinë cirku ia kishte zënë pamjen e Krujës, disa pallate të larta ia kishin bllokuar erën që vjen nga Dajti dhe kur ai me siguri po mendonte se rrethim më të shëmtuar nuk ka përballuar asnjëherë.

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Ylli përballet sonte me GO+ Pejën

Më Shumë

Sport

Ndërroi jetë ish-futbollisti i Lirisë, Refki Neziri

Ka ndërruar jetë në moshën 66-vjeçare ish-futbollisti i KF Liria, Refki Neziri, nga Lubizhda e Prizrenit. Neziri ishte pjesë e gjeneratave të viteve ’80 të...
Lajme

Vranët e shi, ky është moti për sot

Për ditën e sotme parashihet mot me vranësira dhe herë pas here me riga shiu. Siç ka bërë të ditur Instituti Hidrometerologjik,temperaturat minimale do arrijnë...

Sekuestrohet tekstil i padeklaruar në Vërmicë, dyshohet për shkelje të të drejtave të pronësisë

Drini i Bardhë mbyll sezonin vjeshtor me fitore

Betohet Ekrem Kastrati dhe 27 anëtarët e rinj të Kuvendit Komunal të Malishevës

Nisin punimet restauruese në Shtëpinë e Vehbi Haxhiut në Prizren

Malishevë: Betimi i kryetarit Kastrati dhe kuvendarëve të rinj më 3 dhjetor

Nait Hasani thirrje Bedri Hamzës dhe kryesisë së PDK-së: Pranojeni shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj

Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

Jeronimo Sarin emërohet trajner i Yllit

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Nëntë të akuzuar për laboratorin e drogës në Prizren

E diel e vranët, vende-vende riga shiu

Kuvendi i Komunës së Prizrenit mblidhet më 10 dhjetor

40 vite shërbim në Zjarrfikësit e Prizrenit, pensionohet komandanti Adem Krasniqi

Guxo në Prizren prezanton dy kandidatët për listën e përbashkët me LVV-në

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne