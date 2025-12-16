1.4 C
Prizren
E martë, 16 Dhjetor, 2025
Rahoveci 029 forcohet para duelit me Vëllaznimit

Një ditë para ndeshjes së rëndësishme me Vëllaznimin në kuadër të Superligës së Kosovës në basketboll, skuadra Rahoveci 029 është forcuar në pozitën e fundorit.

Rahoveci 029, të martën ka prezantuar amerikanin Jalen Johnson, i cili do të debutojë kundër Vëllaznimit.

“Jalen Johnson tashmë është pjesë e skuadrës dhe është gati për sfidat që na presin”, ka shkruar Rahoveci 029, ekip që po debuton në elitën e basketbollit kosovar.

Ndeshja Vëllaznimi – Rahoveci 029, luhet të mërkurën në palestrën “Shani Nushi” në Gjakovë prej orës 18:45 dhe i takon xhiros së 12-të.

Aktualisht, Rahoveci 029 është e pesti në tabelë me 16 pikë, dy më shumë se Vëllaznimi që renditet i fundit dhe ka pësuar humbje në dy xhirot e fundit.

Edhe te Vëllaznimi në duelin kundër Rahovecit, do të debutojë qendra Andrew Gordon, i cili në të shkuarën ka qenë pjesë e Trepçës.

